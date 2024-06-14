人気　ステューシー　ロゴ　コスモス　ＸＬ

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コメントなし即決歓迎黄ばみ、シミなく目立ったよごれなし毛羽立ちは、少なく良い状態の古着美しいコスモスのグラフィックをバックに大きく落とし込んだTシャツ、CosmosTeeです！フロントにもグラフィックを配した存在感ある一枚！どうぞお見逃しなく！サイズ(cm)着丈身幅肩幅袖丈XL79625526素材コットン100%カラー···水色袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋多少の誤差はご了承くださいませ。・何度も検品、確認していますが素人検品の為、 万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ・あくまで古着(ビンテージ品)ですので、使用感は人によって感じ方、見方で、差がありますので、気になる所があれば購入前に質問し、ご納得の上ご購入くださいませ。完璧を求められる方はご遠慮くださいステューシー ニューバランスティンバーランドヒステリックグラマーアディダスプーマNIKEラルフローレン