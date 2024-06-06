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エルメネジルドゼニア 人気ブランド 高級シルク100%
商品番号 O91541648515
商品名

エルメネジルドゼニア 人気ブランド 高級シルク100%
ブランド名 エルメネジルドゼニア
特別価格 税込 1,634 円
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商品詳細

ブランド:ErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニア:素材:シルク100%大剣先約9.3cm素人採寸なので多少の誤差がございます。:商品状態:目立ったシミ汚れほつれは無く商品状態は綺麗です。#あきブランドネクタイ　　　　　　　↑↑↑↑その他のネクタイはこちらをプッシュ　中古品になりますのでご理解の上ご購入よろしくお願いします。どんな小さな事でもコメントにてお問い合わせ下さい出来る限りご要望にお応えします。フォローして頂いた方限定でお値引き致します。2917258716
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