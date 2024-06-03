VINTAGE ハーレーダビッドソン NO.1　Tシャツ

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商品詳細
ハーレーダビッドソンのNO.1 Tシャツです！サイズM着丈約63cm肩幅約49cm身幅約50cm状態状態はusedでおへそ付近に小さな穴が1点あります。古着をご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。他にも多数出品しています。他の商品はこちらからご覧になってください!↓↓↓↓↓#ダンパンダ全商品↓↓↓↓↓#ダンパンダTシャツ↓↓↓↓↓#ダンパンダバイカーブランド↓↓↓↓↓#ダンパンダvintageフォロー割り、2点以上購入で大幅割引、リピート割などできますのでコメント欄から気軽にメッセージくださいね。
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