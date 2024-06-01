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ルイヴィトン M63652 エピ ポルトフォイユ マルコ2つ折り財布 黒
商品番号 A15381229067
商品名

ルイヴィトン M63652 エピ ポルトフォイユ マルコ2つ折り財布 黒
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンの財布になります。買い替えの為出品致します。シリアルナンバーも記載あり、文字もキレイです。サイズ(size)横(ヨコ)　約11cm縦(タテ)　約10.5cmマチ　　　約2cm仕様お札入れ・フリーポケット×2カードポケット×4小銭入れ×1型番　　シリアルM63652VI0030素材レザー経年劣化による使用感ありですがまだまだ使用できます！！定価はかなり高い物になりますのでこの機会に是非♪
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