ルイヴィトン M63652 エピ ポルトフォイユ マルコ2つ折り財布 黒

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商品詳細
ルイヴィトンの財布になります。買い替えの為出品致します。シリアルナンバーも記載あり、文字もキレイです。サイズ(size)横(ヨコ) 約11cm縦(タテ) 約10.5cmマチ 約2cm仕様お札入れ・フリーポケット×2カードポケット×4小銭入れ×1型番 シリアルM63652VI0030素材レザー経年劣化による使用感ありですがまだまだ使用できます！！定価はかなり高い物になりますのでこの機会に是非♪
http://narcologia.ru/goods/cotton648461.html
http://narcologia.ru/goods/calling317350.html
http://narcologia.ru/goods/stealth536476.html
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