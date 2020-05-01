AURALEE Stand Up Tee スタンドアップTシャツ

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オーラリーのスタンドアップTシャツです。サイズは3です。色はブラックです。ボックスシルエットで生地もかなりしっかりしています。タグもあります。体型やサイズ感の質問はご遠慮下さい。購入したもののほぼ着ておらず状態は良い方かと思います。あくまで人の手に渡ったものですので神経質な方や完璧な状態を求める方はご遠慮下さい。現在値下げは考えていないです。柄・デザイン···無地GirlsDon'tCryoffwhitesuprememindseekerbbcsaluteBEAMSmokeytimechampionunusedbeauty\u0026youthstampdariesessentialsfr2assckithfogfcrbundercoverSmokingkillspalmangelsWastedYouthkithma1wtapsneighborhoodstussySaintMichaeloamcFR2legendaカットソー