✨極美品 タケオキクチ ポールスミス おまとめ 超高級シルク ネクタイ

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【ご注意】 商品説明は最後までご確認下さい。■即購入大歓迎です❣■1点限り早い者勝ち❣#おじーselectネクタイ一覧 ←タップ♪+++上記からネクタイ複数購入の方には特別割引実施中+++ □□□■ブランド：TAKEOKIKUCHI/ タケオキクチ■全長：151cm 剣先幅：大剣8cm 小剣4cm■色：マルチカラーブルー系■素材：超高級シルク100%■生産国：日本製■商品管理番号：20230815fj002-7180341-t8620230813fj005-棚718035200-001一目見て高級ブランドと分かるネクタイです。他の方と差別化を図りたい方は必見です高級シルクを使用していますので疲れにくく型崩れもありません。ビジネスはもちろんプライベートや結婚式二次会やパーティなどでも大活躍してくれます。使用頻度も少なく まだまだお使い頂けるネクタイです。届いたその日から着用できますので安心です■目立つダメージの無い綺麗な状態です。 大剣のスレ等もなく長く愛用できます。こちらの商品は新品ではありませんので中古をご理解頂き ご検討下さい。とても人気のあるネクタイとなっていますので売り切れは早いと思います。早めのご検討をお勧めします。ワンランク上の大人を目指すなら外せないマストアイテムです。一定期間が過ぎますと値上げもしくは取り消しを考えています。お早目にご検討下さい。✨コメントもお気軽にどうぞ □□□発送はメルカリ便を予定しています。敏速に対応していますが、仕事の都合で対応が遅れる場合があります。ご理解 御了承下さい。仕事/ビジネス/プライベート/結婚式/二次会/プレゼント/出張/パーティー/フォーマル/カジュアル/スーツ卒業式/入学式/入社式/新社会人/入園式/卒園式ストライプ/総柄/幾何学模様/格子柄/ロゴ/ロゴマニア/ドット柄/レジメンタル/柄・デザイン···ストライプ