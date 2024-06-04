クロコダイル財布 メンズ長財布 シャイニング 新色ブルー クロコ財布 2088

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新色が入荷致しました。ブルーダイヤモンド！ゴールド金具！ほぼ傷なしの美しい個体で作り上げました。厳選されたクロコダイルレザーをコバルトブルーに染めた最新ラインです。世界的工房の熟練職人がハンドメイド制作した、高いクオリティを誇る本物のクロコダイル長財布。最新のクロコダイル財布なら⇨#小太郎クロコダイル財布写真は現物で、即発送可能です。1.メノウ石で丁寧に磨き上げた宝石の光沢をもつシャイニング加工。2.最高ランクのクロコダイルスキンは繋ぎなし一枚革を贅沢に使用。3.熟練職人による縫製ステッチまで美しく仕上げる巧の技。4.世界的有名ブランド品も手掛ける老舗工房で制作された最高級革財布。5.経済産業省承認の正規輸入一級品。メンズ、レディース兼用。【ブランド】プライベートブランド【カラー】ブルーダイヤモンド×内装ブラック【サイズ】20.5×11×2.5cm位【素 材】シャムクロコダイル【仕 様】札入れ×2、カード×12、小銭入れ×1、オープンポケット×2、フリーポケット×2【輸入国】KingdomofThailand 証明書付 化粧箱付無言即決歓迎です！全て新品ですが、天然素材ですので写真では確認出来ない色ムラ、スジ、キズ、匂いなどあるかもしれません。ワニは地を這い闘う生き物ですのでキズはつきものであり、個性ある一点物の証でもあります。ワシントン条約CITESに基づき経済産業省認可の正規輸入された養殖ワニ革のみを使用。野生動物、型押し、合皮、密輸品などは取り扱いしておりません。クロコダイルクロコダイル財布クロコダイル長財布メンズ財布レディース財布シャイニングクロコダイル二つ折り財布メンズ長財布ギフト父の日母の日紳士誕生日記念日プレゼント贈り物金運クリスマスカラー···ブルー財布形···長財布素材···本革