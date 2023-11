Just Don Warriors ニューエラ キャップ JP THE WAVY - キャップ



こちらの商品をご覧いただきありがとうございます。こちらはjustdonとneweraとwarriorsのトリプルコラボのキャップになります。サイズは73/4になります。新品未使用の状態で発送致します。ラッパーのJPTHEWAVYさん着用の一品になります。