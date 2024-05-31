新品♡ タグ付 コンバース チャックテイラー CT70 25.5cm ハイカット

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商品詳細
すぐに発送できます。是非ご検討よろしくおねがいします☆韓国購入品です、ご安心ください！！conversect70チャックテイラー 日本未発売新品、タグ付きハイカットサイズ:25.5cmカラー:ブラック購入場所:韓国(コンバース直営店にて購入)日本では手に入らない希少な商品です。海外限定日本未発売正規品24時間以内に発送いたします。チャックテイラーは権利の関係で日本では基本的に輸入禁止となっておりますので、あまり出回りません。友人へのプレゼントで購入しましたが、サイズ違いのため出品します。SSENSE、STOCKXでも日本への販売を停止したので、更に手に入りにくい状態になっております。是非ご検討よろしくおねがいします☆NIKEナイキDunkダンクAirForce1エアフォース1BlazerブレーザーAirJordanエアジョーダンOff-WhiteオフホワイトTravisScottトラヴィススコットsacaiサカイSupremeシュプリームUNIONユニオンAMaManiereアママニエールメインカラー...ブラックスニーカー型...ハイカット(High)
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CT70 PARCHMENT HI CUT（生成り）162053C
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