2023WBC 優勝記念 キャップ 大谷 #16 \u0026 栗山 #89 セット 新品

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商品詳細
2023WBC優勝記念ネームナンバーキャップ大谷翔平\u0026栗山監督のセットです。新品未使用タグ付サイズ フリー 56-60cm素材 ポリエステル100%MADEINVIETNUMベトナム製
http://narcologia.ru/goods/sci-fi11647.html
http://narcologia.ru/goods/Persia12088.html
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