KISS / キッス バンドTシャツ ビンテージ新品・未使用 Lサイズ

ビンテージ（1996年～1997年）新品・未使用「素人保管・素人平置き採寸」着丈：約78cm身幅：約56cm肩幅：約55cm素人採寸なので、誤差があります。素人保管の為、折りシワがあります。輸入Tシャツ特有のプリントのインクの匂いがあります。状態確認をしておりますが素人検品ですので、小さいキズ等の見落としはご了承下さい。新品・未使用ですが、古いモノですので神経質な方や、完璧を望む方はお控えください。即購入OKです。バンドTシャツロックTシャツ柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...その他季節感...夏



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