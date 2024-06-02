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KISS / キッス バンドTシャツ ビンテージ新品・未使用 Lサイズ
商品番号 W69598451092
商品名

KISS / キッス バンドTシャツ ビンテージ新品・未使用 Lサイズ
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 4,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビンテージ（1996年～1997年）新品・未使用「素人保管・素人平置き採寸」着丈：約78cm身幅：約56cm肩幅：約55cm素人採寸なので、誤差があります。素人保管の為、折りシワがあります。輸入Tシャツ特有のプリントのインクの匂いがあります。状態確認をしておりますが素人検品ですので、小さいキズ等の見落としはご了承下さい。新品・未使用ですが、古いモノですので神経質な方や、完璧を望む方はお控えください。即購入OKです。バンドTシャツロックTシャツ柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...その他季節感...夏
http://narcologia.ru/goods/marshal464480.html
http://narcologia.ru/goods/message826527.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis915544.html

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