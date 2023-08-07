アルトサックス/ヤマハYAS62

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専用対応・値下げには応じかねます。仕様詳細はヤマハサイトでご確認ください。現在税込定価は374,000円2018年8月に購入、半年ほどサックス教室で使用。目立つキズやへこみはありません。ストラップ・マウスピース・リガチャー・キャップ・純正ケース付き※そのままでも普通に使用できますが念のため出品にあたっての交換調整などをしました。G#(30㎜)1個・E♭(40㎜)1個・ハイキー(18㎜)5個のタンポ交換管体洗浄・注油\u0026グリス塗布・全体調整実店舗での問合せがありましたら出品を一時停止する場合があります。