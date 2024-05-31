【未使用】D‘URBAN/ダーバン 日本製リネン

【❇️プロフ必読でお願い致します】～コメントなしでの即購入OKです‼️～◆ブランドダーバン◆色、柄茶ベースにベージュ×オレンジでの小紋柄◆素材、生産国リネン100％、日本◆大剣幅、全長8.0cm、144cm◆購入時期、場所、定価2021年、百貨店、17600円◆状態未使用◆特記事項試着もしてません。リネン100％ながらも、しっかりとした芯地を用いており、さすがに「日本のダーバン」を実感出来る本格的なタイです。表面に光沢はなく、オーソドックスなシルクの厚さですが、素材感から真冬以外にオススメします。【D‘URBAN/ダーバン】“GlobalStandardStylebyJAPAN”1970年のデビュー以来、コンテンポラリーなスタイリングと卓越した技術に裏打ちされた高い品質で、常に日本のメンズブランドの頂点に立ち続けてきました。世界に通用する「日本の」モノ作りへの誇りを胸に、真のグローバル・スタンダードとなりうるスタイリングを提案しています。



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