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超美品！クロムハーツ ワンジップウォレット 財布
商品番号 N80940044531
商品名

超美品！クロムハーツ ワンジップウォレット 財布
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 30,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即日配送可能です。chromehearts1zipwallet柄・デザイン無地財布形二つ折りカラーブラック数年前にクロムハーツの直営店舗で購入致しました。確実正規品です。使用期間は短く、シボもあり美品で艶もあります。型崩れもなく綺麗です付属品、インボイス、画像記載のインボイスをお付けし、発送致します。宜しくお願い申し上げます。
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