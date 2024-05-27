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kith ニューエラ 59FIFTY キャップ
商品番号 O57702793850
商品名

kith ニューエラ 59FIFTY キャップ
ブランド名 キス
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

kith別注の59FIFTYです。現地アメリカでは発売日に行列ができるほど、ニューエラキャップ人気が再熱中です。もちろんこちらの商品も発売日に即完売しております。日本でまず見かけない商品の為、この機会にいかがでしょうか。海外での出品数も少ない為、中々手に入る機会はほとんど無いと思います。※一度使用■サイズ73/8#hatclub#ニューエラ#キャップ#59FIFTY#AiméLeonDore#エイムレオンドレ#kith
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