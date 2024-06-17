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FENDI フェンディ　FF柄　ズッカ柄　ベルトバックル　メンズ　ブラック　黒
商品番号 P65037447735
商品名

FENDI フェンディ　FF柄　ズッカ柄　ベルトバックル　メンズ　ブラック　黒
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 6,379 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。#こてつ屋サイフ小物一覧○アイテムFENDIフェンディ　FF柄　ベルトバックル　ズッカ柄　ブラック　ベルト　ズッキーノ　バックルのみ　ロゴ金具クリーニング済ベルト幅約30ミリ程まで対応可能バックルのみ○サイズタテ:3.7cmヨコ:6cm厚み:1.2cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態ビンテージ品のため細かな傷や汚れはありますが、大きな目立った傷や汚れはなく程度良好です◎○カラーブラック　黒＊購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。カラー···ブラック
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