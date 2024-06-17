PRADA プラダ パスポート カード ケース 小物

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商品詳細
円滑な取引の為、ご質問や購入前に一度プロフィールを確認いただけますと幸甚です。プラダのパスポートケースだと思います。（頂き物のため、用途は写真にてご判断下さい）サイズは二つ折りの状態で、横約11cmx縦約14.5cmです。カードは7枚入ります。（写真に写っているカードは例なので付属しません）外に持ち歩いて使用していないため、状態は美品で、特筆するような傷や汚れはございません。
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