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ニナリッチ ペイズリー柄 総柄 未使用 タグ付シルク ブランド フランス
商品番号 O23506257106
商品名

ニナリッチ ペイズリー柄 総柄 未使用 タグ付シルク ブランド フランス
ブランド名 ニナリッチ
特別価格 税込 1,657 円
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商品詳細

◆ご覧いただきまして、ありがとうございます。丁寧かつ迅速な対応を心掛けてております。他にも出品しておりますので、ぜひご覧ください。↓↓↓↓↓#☆Lotus☆◆即購入・コメント無し購入OK!◆フォロワー様限定で値下げ交渉OK!　・フォロー後、ご希望金額のコメントをください。　・商品によっては値下げ出来ない商品がございます。ご了承くださいますようお願い致します。◇ブランドNINARICCIニナリッチMadeinFRANCE◇コメントオリエンタルムードがあふれるペイズリー柄がエレガントなVゾーンを演出します。ほのかな光沢を備えたシルク100％素材で、手に馴染みやすい滑らかな風合いです。奥行きを感じさせる洒落たルックスが、コーディネートにアクセントをもたらす一本です。◇サイズ大剣幅:約8.7cm小剣幅:約4.0cm全長:約142.5cm◇カラーブルー×ブラック×レッドペイズリー柄◇素材絹　シルク100%◇コンディション未使用品ですが、自宅保管品であることをご理解の程ほどお願い致します。他にも出品しておりますので、ぜひご覧ください。↓↓↓↓↓#☆Lotus☆カラー···ブルー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー
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