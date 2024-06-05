◆商品説明プラダ PRADA〔正規店にて購入〕マネークリップ折り財布 サフィアーノレザー◆カラーネイビー◆状態すごく気に入っていた形です。新しい物を購入した為出品致します。使用感は少しありますが、まだまだご使用頂けると思います。状態は写真でご確認をお願いします。〔一部コバがはげている箇所があります。写真あり〕箱や付属品は処分した為ありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



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