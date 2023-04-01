ARMANI COLLEZIONI アルマーニ　ストール

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商品詳細
アルマーニコレツォーニのストールです！何回か使ってますが、目立った汚れやほつれはないです。麻50%綿50%です。長いので写真は半分に折って撮影しました！横幅約60cm縦幅約 200cmカラー···グレー柄・デザイン···その他
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http://narcologia.ru/goods/composite282654.html
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