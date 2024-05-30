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ラウンドファスナー長財布 マット加工 ヘンローン社 クロコダイル長財布 鰐革財布
商品番号 J35507801243
商品名

ラウンドファスナー長財布 マット加工 ヘンローン社 クロコダイル長財布 鰐革財布
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 22,015 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《内容》カード×8室　札入れ等×6室　小銭入れ×1室《サイズ約》横19.0cm　縦10.0cm　幅2.5cm《カラー》ココナッツブラウン　胡桃色　キャメル　駱駝色　コルク　ウォルナット　キャラメル　茶色　マットブラウン　オレンジ　艶無茶　ゴールデンブラウン　ブラウン　《タイプ》ラウンドファスナー長財布　ゴールドファスナー《素材》本革　クロコダイル　無双　マット加工　鰐革内側…牛革　その他《品名》クロコダイル　長財布　ラウンド　オーダーメイド《上代》￥480,000《新品未使用品》カラー...ブラウン財布形...長財布素材...本革財布ロングウォレットメンズ長財布メンズ財布レディース長財布レディース財布クロコダイル財布クロコダイル長財布蛇革財布鰐革財布本革財布池田工芸パイソン財布パイソン長財布ロングウォレットシャイニング加工シャイニングクロコダイルヘンローン社製ヘンローン社製クロコダイルクロコダイル革ボンベイ加工クロコダイルエキゾチックレザーボンベ加工三京商会HENGLONGイリエクロコダイルナイルクロコダイルスモールクロコダイルクロコ財布イリエワニシャムワニナイルワニCITESサイテスオーダーメイド高級財布開運財布大安金運開運天赦日寅の日一粒万倍日#長財布#クロコダイル長財布#ヘンローン#ロングウォレット#ラウンドファスナー長財布#クロコダイル#パイソン長財布#パイソン#エキゾチックレザー#革小物
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