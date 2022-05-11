LARRY CLARK × R.TM GALLERY. プリントカットソー/XS ...

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LARRYCLARK×R.TMGALLERY.プリントカットソーです。メンズアイテムカラー：ブラック素材：綿100%サイズ：XS実寸サイズ(cm)肩幅：約50身幅：約53着丈：約71袖丈：約65素人採寸になりますのでサイズに誤差があると思います。ご理解いただけますと幸いです。使用感のある商品でございますので、必ず画像にてご確認いただき状態ご了承の方のみご購入ください。神経質な方は購入をご遠慮下さい。よろしくお願いします。#ラリー・クラーク×アール・ティーエムギャラリー #LARRYCLARK×R.TMGALLERY.#バーニーズニューヨーク#限定#KIDSプリントカットソー#1-4-56