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ロエベ 財布 メンズ マルチカラー 新品未使用　ショッパー付き
商品番号 C15868909341
商品名

ロエベ 財布 メンズ マルチカラー 新品未使用　ショッパー付き
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 26,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロエベ二つ折り財布シグネチャーネイビーグリーンメンズLOEWEC314501X015827SIGNATUREBIFOLDCOINWALLETAPPLEGREENDEEPNAVYロゴメリハリのある配色使いがモダンな印象の2つ折り財布。ファスナーやスナップボタンがないオープンタイプのため、お会計の動作がスムーズに。バッグやボトムのポケットに入れてもかさばりにくい折りタイプで、スマートに持ち歩けます。・カラー：APPLEGREENDEEPNAVY・サイズ：約横10.5cm×縦9.5cm×厚み3cm-・重量：約90g・素材：レザー・開閉：オープン・内部：スナップ式小銭入れ×1、札入れ×2、オープンポケット×2、カードポケット×4・外部：-・その他：-・付属品：純正BOX定価　77000円すり替え防止のため到着後の返品は承りませんのでご了承ください。(lo-c314501x015827)#LOEWE#千と千尋#財布#小銭入れ#カードケース
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