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商品詳細
ブランド：印傳屋商品名：ベルト付属品：箱サイズ：全長（金具含む）約110ｃｍ 幅約3ｃｍ カラー：ブラック素材：レザー程度：未使用印傳屋の黒色のベルトになります。長期保管品の為、箱にシミ等ございますので、神経質な方のご購入はお控えください。写真を見て判断お願い致します。素材···本革カラー···ブラック
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