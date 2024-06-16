エーフィ　nagaba 長場　プロモ　　PSA10

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即購入可値下げ交渉も可能ですが、即決いただける金額の提示をお願いします。コメント中でも先に購入された方を優先いたします。※即購入される場合は、説明文を一読して頂きご理解頂いた上でご購入下さい。質問等ありましたらご購入前にコメントにてお願い致します。私自身がアメリカへ直接PSA鑑定に出したワンオーナー品です。PSAケースに入ったまま発送致します。画像の商品、PSA鑑定番号の物を発送となりますのでご安心下さい。状態は画像にてご確認下さい。追加の画像が必要な場合はご購入前にお気軽にお申し出下さい。PSAから届いた日にケースごとPSA専用のクリスタルパック(opp)にいれて保存BOXで暗所にて保管しております。すり替え防止の観点から返品交換受け付けておりません。PSA10評価でも小さなキズや凹み・ホロかけ・白欠け・横線・製造線等ある場合がございます。又、ケースにも初期傷などある場合がございます。PSA10以上の美品を求める方はトラブル防止の為ご購入をご遠慮ください。