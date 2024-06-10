SEVENTEEN セブチ ミンギュ ポストカード サイン

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こちらサイン会で当選した際に頂いた、サイン入りのポストカードになります。宛名は当方の名前(ハングル)になっております。塗りつぶしは致しません。人それぞれ感じ方等違いますのでキズ等や袋シワ、神経質の方はご遠慮ください。別出品の物と纏めての方最優先の為返事にお時間をいただく場合があります。★★即購入不可能★★☆別のアプリでも出品をしている為即購入はお辞めください☆値下げ不可★料金プラスにて補償ありや追跡の出来る発送方法をオススメ致します。※人それぞれ感じ方等違いますので神経質の方はご遠慮ください。※紛失破損等避ける為追跡の出来る発送をオススメいたします。郵便事故の際は補償できませんのでご了承ください。検索用SEVENTEENセブチミンギュサイン宛名ポストカード