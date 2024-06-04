【未使用】ポールスミス Paul Smith キーリング キーホルダー

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新品未使用です。比較的美品だと思いますが、年数による劣化や隠れてる部分に傷？がありました。神経質な方や完璧品をお求めの方はお控えください。【ブランド名】PaulSmith【購入時期】不明【サイズ】(約)：H:約6.5cm×W:約4cm×D:約0.2cm/リング部分:直径約2.8cm【カラー】マルチストライプ ブラック【素材】カーフレザー/メタル【備考】保存袋・タグ あり【その他注意事項】■商品について・新品のもの含め全て自宅保管のため、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。・ペット飼育なし■商品画像、商品説明について・デザインや色感は画像よりご確認ください。 ※モニター設定や環境の違いにより、実際の商品と色味・質感が多少異なる場合がございますので、 予めご了承くださいませ。並行輸入品ですので、予めご了承ください。 ※状態がわかるように撮影等しておりますが、追加情報が必要な方はお気軽にご質問ください。■お値下げについて・多少のお値下げ交渉は可能とさせていただきます。※大幅なお値下げ希望はお控えください。■クレーム・交換・返品について・誠に恐れながら、購入後の【クレーム・交換・返品】につきましては一切受け付けておりません。 ご不明点等ございます際には、ご購入前に必ずご質問いただきますようお願い申し上げます。■コメントについて・迅速な対応を心がけていますが、日中は仕事のため、質問への返信が遅くなる可能性がございます。■お取り置きについて・お取り置きにつきましては【3日以内に必ず購入いただける場合のみ】対応させていただきます。 尚、システム上確約できるものではございませんため、 コメントをされていても、先にご購入された方がいらっしゃいました場合には、 誠に恐れながら、先にご購入された方を優先とさせていただきます。■梱包について・商品の梱包材を再利用する場合もあります。■発送について・原則、メルカリ便を利用させていただいておりますが、発送方法のご希望があれば事前にお伝えください。※尚、商品の大きさ、重さ等によりご希望の発送方法でお届けができかねる場合がございます。※土日祝のみ発送不可※カラー...ブラウン