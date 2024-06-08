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レッドの挑戦 SR ARS9 ARS鑑定
商品番号 U81667040710
商品名

レッドの挑戦 SR ARS9 ARS鑑定
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 279,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レッドの挑戦SRARS9自身で鑑定に出したコレクション品となります。プチプチに包んで発送いたします。鑑定書は付きません。必要な場合は2次流通品でも自身で発行可能です。ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...SR特徴...PSA鑑定/ARS鑑定psa9
http://narcologia.ru/goods/freezer282098.html
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