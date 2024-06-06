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jean paul gaultier シルバーリング　マリアリング
商品番号 S72279572025
商品名

jean paul gaultier シルバーリング　マリアリング
ブランド名 ジャンポールゴルチエ
特別価格 税込 13,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンポールゴルチエのリングです。サイズ…11号カラー…七宝　ブルー×シルバーマリアのデザインがとてもオシャレな、JeanPaulGAULTIER廃盤の貴重な作品です。多少の使用感はございますが目立ったダメージはありません。磨けば白銀色に。経年のまま楽しむと黒味がかってクロムハーツのようなワイルドさが楽しめます。素材はシルバー。店員さんに純銀と教えてもらいました。ズッシリ心地よい重みのリングです。
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