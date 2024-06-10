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商品詳細
材質···シルバーサイズは12号程だったと思いますクロムハーツ原宿で購入ですが15年程前に購入して年数が経っていますのでインボイス等は紛失してしまっています。ブランドに問い合わせたところ、インボイスの再発行は今はしていないとの事で再発行が出来ません。#シルバー925#リング#指輪#メンズアクセサリー#レディースアクセサリー#C.H#スクロールバンドリング
http://narcologia.ru/goods/perpetual927446.html
http://narcologia.ru/goods/tenet976863.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome623843.html
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