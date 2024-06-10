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スクロールバンドリング
商品番号 S80126670922
商品名

スクロールバンドリング
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 10,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーサイズは12号程だったと思いますクロムハーツ原宿で購入ですが15年程前に購入して年数が経っていますのでインボイス等は紛失してしまっています。ブランドに問い合わせたところ、インボイスの再発行は今はしていないとの事で再発行が出来ません。#シルバー925#リング#指輪#メンズアクセサリー#レディースアクセサリー#C.H#スクロールバンドリング
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