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- ESSAY エッセイ ボアブルゾン レトロカーディガン TS-1 ブラウン S
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商品詳細
ESSAY(エッセイ)のレトロカーディガン(ES07TS-01)です。モダンなアウトドアフリースジャケットをテーマにデザインされたレトロ・カーディガンです。防寒性もさることながら、リバーシブル仕様にすることでデザイン面でも2wayで楽しめる1着です。裏面は撥水薄手タフタを採用し雨天時にも対応可能です。colorブラウン 裏面はダークネイビーサイズはSですが、かなりオーバーサイズなのでこちらがゴールデンサイズかと大体の方がSで問題ないと思いますナイスネス nicenessサンシーSUNSEAオーラリーAURALEEコモリCOMOLIウルURUヨークYOKEエッセイESSAYアンユーズドUNUSEDシュタインsteinオーラリーAURALEEコモリCOMOLIウルURUダイワピア daiwa
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