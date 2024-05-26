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ESSAY エッセイ ボアブルゾン レトロカーディガン TS-1 ブラウン S
商品番号 T53469919860
商品名

ESSAY エッセイ ボアブルゾン レトロカーディガン TS-1 ブラウン S
ブランド名 エッセイ
特別価格 税込 17,136 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ESSAY(エッセイ)のレトロカーディガン(ES07TS-01)です。モダンなアウトドアフリースジャケットをテーマにデザインされたレトロ・カーディガンです。防寒性もさることながら、リバーシブル仕様にすることでデザイン面でも2wayで楽しめる1着です。裏面は撥水薄手タフタを採用し雨天時にも対応可能です。colorブラウン　裏面はダークネイビーサイズはSですが、かなりオーバーサイズなのでこちらがゴールデンサイズかと大体の方がSで問題ないと思いますナイスネス　nicenessサンシーSUNSEAオーラリーAURALEEコモリCOMOLIウルURUヨークYOKEエッセイESSAYアンユーズドUNUSEDシュタインsteinオーラリーAURALEEコモリCOMOLIウルURUダイワピア　daiwa
http://narcologia.ru/goods/stair589300.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric456545.html
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