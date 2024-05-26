本革 長財布 ラウンドファスナー

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商品詳細
【サイズ（外寸）】縦：約９．５ｃｍ横：約２0ｃｍ【スペック】カードポケット×8札入れポケット×３フリーポケット×2小銭入れ×１【素材】革／牛革【カラー】レッド【付属品】専用ストラップ牛革牛皮ラウンドファスナーフルジップウォレットレディースメンズ他にも出品中
http://narcologia.ru/goods/Persia475488.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric459145.html
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