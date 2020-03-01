03-04awラフシモンズRAF SIMONSボンテージブルゾンcloser期

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2003-2004awcloser期レザーボンテージブルゾン未使用ですが20年前の物なので状態悪いにしました。コレクションで使われたタイプです。RS7062A451261100%leatherNOS31818-42col61size46価格415000円付属品タグ時間に余裕があればやパーカー、スウェット、モッズコート等も出品するかもしれません。アーカイブ復刻品等に全く興味が無いので所有してないですのでその手の質問は御遠慮ください。※※※申し訳ありませんが乾物のダンボール等再利用します。基本的に1997~2012までラフシモンズのコレクションラインのものや、2013年までのmastermind2013年までのリックオウエンスの出品をします。とりあえずはすぐ出品出来そうなものからしていきます。