Cartier ペンダントトップ カルティエ

USEDITEMやや傷ありBRAND:CartierCOLOR:シルバー直径3cmカルティエ パンテール パンサー バッグチャーム キーリング シルバー 小物＊商品はあくまで中古です。中古にご理解のない方、新品クラスを求める方はご利用をお控えください。＊状態については主観で表記しています。購入時期や着用回数に関するご質問にはお答えできませんので、ご了承ください。＊お断りすることなく、商品は圧縮して送付する場合がございます。あらかじめご了承ください。＊すり替え防止の為、商品発送後のキャンセルや返品はご遠慮ください。#32PARADOX#ゴルフ#ストリート#GOLF#フィットネス#FITNESS#ゴルフウェア#ブランドキャップ#BRANDCAP#フォトT#グラフィックT#バンドT#古着#Cartier#ペンダントトップ



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