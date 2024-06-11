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バスケットボール キーホルダー シカゴブルズ ジョーダン レイカーズ6個セット
商品番号 G64215808441
商品名

バスケットボール キーホルダー シカゴブルズ ジョーダン レイカーズ6個セット
ブランド名 エヌビーエー
特別価格 税込 1,474 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます☆即購入OKです！新品未使用品バスケットボールキーホルダー6個セット◎直径3.8cmのボール◎重さ:25グラム◎PVC素材写真は全て実物となります。2個セットや4個セットなどでのご購入も可能です◎希望のデザインと個数をコメント欄にて教えてください！並行輸入品になります。完璧を求める方、神経質な方はご遠慮ください。ご理解いただける方のみご購入お願いします。#ティファニーブルー#バスケットボール#キーホルダー#シカゴブルズ#ジョーダン#レイカーズ#ジェームズ#カリー#プレゼント#お揃い#ペア#部活
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