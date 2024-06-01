ポケモンカードゲーム　チャーレムv sa PSA10

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商品詳細
ポケモンカードゲームチャーレムvsaPSA10状態の確認は画像でお願いします。気になる点はできる限りの範囲で画像に記載させて頂いております。ただし細かなものまではお伝えできませんので状態を過剰に気にされる方や神経質な方はご遠慮下さい。トラブル回避の為、不明な点は購入前に必ず確認をお願いします。
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