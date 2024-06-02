【匿名配送】メキシカン　ビンテージ　シルバーリング　925刻印

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商品詳細
ボリュームがあるメキシコ製ビンテージシルバーリングです。刻 印 :MEXICO９２５サイズ ： １６号重 さ ： 約１８ｇ材 質 ： シルバー（925刻印あり）カラー ： シルバーキズ、汚れ等につきましては、中古品であることをご理解の上、ご購入いただきますよう、お願いいたします。
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