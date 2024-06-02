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【匿名配送】メキシカン　ビンテージ　シルバーリング　925刻印
商品番号 O66441603452
商品名

【匿名配送】メキシカン　ビンテージ　シルバーリング　925刻印
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 5,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボリュームがあるメキシコ製ビンテージシルバーリングです。刻　印　:MEXICO９２５サイズ　：　１６号重　さ　：　約１８ｇ材　質　：　シルバー（925刻印あり）カラー　：　シルバーキズ、汚れ等につきましては、中古品であることをご理解の上、ご購入いただきますよう、お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/revamp65622.html
http://narcologia.ru/goods/moisture16869.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical211501.html
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