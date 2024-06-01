fender ベース　ブリッジ　バダスタイプ　値下げ期間中

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商品詳細
fenderのバダスタイプのブリッジです。fender系の19mm弦幅の5本ネジのものだったら合うと思います。バダスタイプを探している方におすすめだと思います。使用感はありますが全然使用可能です。
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