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使用期間 1ヶ月未満使用頻度 数回✴︎数回しか使用していないため、とても状態が良いです。付属品 アダプター 楽譜置き（すぐご使用いただけます）価格 8780円（参考 Amazon）ブランド:トルテ(Torte)色:ブラックキーの数:61スキルレベル:初心者特徴:軽量サイズ:白鍵幅:約21mm様々な楽曲に対応できる61鍵盤モデル。鍵盤の奥行は若干短めとなっていますが、横幅は標準的なモデルとほぼ同じサイズです。安価なキーボードにありがちなプレート状の鍵盤ではなく、高級感のあるボックスタイプを採用したものこだわりのポイントです。3ステップレッスンをはじめ演奏サポートも充実をしており、鍵盤楽器初心者の方にもオススメです。また、メトロノームやサスティン(残響音)オン/オフ機能、ビブラートエフェクトやトランスポーズ、スプリットや録音(メモ機能)等、レッスンのサポートや表現力を高めることができる様々な機能がコンパクトな筐体に備わっております。安価なキーボードでは英語表記のものが多いですが、日本のブランド“トルテ\"のキーボードは日本語のパネルを採用。お子様でも演奏をお楽しみいただけます。もちろん保証書も付属しておりますので、安心してお使いいただけます。【製品仕様】鍵盤数:61、ボイス:300、リズム:300、ソング:21、同時発音数:8、テンポ:30~240、エフェクト:サスティン/ビブラート、外部入力端子:ヘッドフォン/専用マイク/オーディオ、サイズ:908x205x70(mm)、本体重量:約1.9kg、付属品:電源アダプター/譜面立て/専用マイク/日本語取扱説明書・保証書メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございますメトロノームやサスティン(残響音)オン/オフ機能、ビブラートエフェクトやトランスポーズ、スプリットや録音(メモ機能)等、レッスンのサポートや表現力を高めることができる様々な機能がコンパクトな筐体に備わっております。