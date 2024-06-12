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レザーズ\u0026トレジャーズ ペンダントトップ ネックレスチェーン
商品番号 E14942648493
商品名

レザーズ\u0026トレジャーズ ペンダントトップ ネックレスチェーン
ブランド名 レザーズアンドトレジャーズ
特別価格 税込 23,076 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LeathersandTreasuresレザーズ\u0026トレジャーズペンダントトップネックレスチェーン素材silver925サイズチェーン全長60cmトップ縦5.3cm(バチカン込み)横2.5cm総重量95.7g付属品なし状態目立つ傷や汚れ無く全体的に良好です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。メンズレディースユニセックスsilver925シルバーアクセサリーペンダントトップネックレス材質···シルバーカラー···シルバー
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