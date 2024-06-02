DISCOVEREDディスカバード　ガウン　アウターコート

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商品詳細
☑ご購入について①即購入OKです。ご新規様(評価0)はコメント欄より一言お願いします。②値下げ交渉は承りますが、大幅な値下げのご依頼はご遠慮下さい。③発送方法は基本的にらくらくメルカリ便の匿名発送とします。★出品中→#クラネ出品一覧★メンズ出品中→#クラネ出品一覧メンズ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏☑︎商品の説明DISCOVEREDディスカバードのガウンです。生地はモコモコですが薄手のアイテムになります。生産国：日本製素材：ウール、アクリル﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏☑︎サイズ:M［平置き測定］着丈:約93cm身幅:約51cm(脇下)肩幅:約42cm袖丈:約63cm﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏☑︎カラー：グレー﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏☑︎状態:8／10(自己評価)使用感は余り無く、綺麗な状態だと思います。N.HOOLYWOODエヌハリウッドLADMUSICIANラッドミュージシャンnonnativeノンネイティブUNUSEDアンユーズドVisvimヴィズヴィムSHAREEFシャリーフNUMBER(N)INEナンバーナインSoloistソロイストjiedaジエダJohnLawrenceSullivanジョンローレンスサリバンなどが好きな方にもどうぞ！
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