ロサンゼルス・エンゼルス　9FIFTY　グレー＆レッド　スナップバック 　残1点

LAAngels大谷翔平●サイズ：56.8-62.5cm(スナップバック式)●素材：アクリル＆ウール●カラー：ヘザーグレー(ボディ)×レッド(つば裏)●残り1点こちらのページが\"SOLD\"となった場合、販売終了となります。次回出品はありませんので是非お早めに。◆単品値下げ不可2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値引きは不可とさせていただきます。ヤンキースドジャース パドレス------◆梱包・発送方法について◆当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。ゆとりある60サイズ箱にキャップを潰さず梱包し宅急便でお届けします。コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。



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