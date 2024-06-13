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【美品】CHANEL ネクタイ
商品番号 L33231725339
商品名

【美品】CHANEL ネクタイ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 1,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆ご覧頂き、ありがとうございます。【商品名】CHANELシャネルシャネルのネクタイになります！人気のナローでペイズリー柄です。【状態説明】目立つ傷、汚れありません。【サイズ】大剣幅▶約8.5cm【カラー】赤茶系ご購入後は丁寧に梱包し1~2日で発送致します。気になる点ありましたら気軽にコメント下さい(^^)
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シャネル（CHANEL）｜ネクタイ｜｜シルク｜｜黒｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（119436）
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