【美品】CHANEL ネクタイ

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商品詳細
◆ご覧頂き、ありがとうございます。【商品名】CHANELシャネルシャネルのネクタイになります！人気のナローでペイズリー柄です。【状態説明】目立つ傷、汚れありません。【サイズ】大剣幅▶約8.5cm【カラー】赤茶系ご購入後は丁寧に梱包し1~2日で発送致します。気になる点ありましたら気軽にコメント下さい(^^)
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