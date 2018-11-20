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ハイスタンダード　Hi-STANDARD　Tシャツ
商品番号 C36675601725
商品名

ハイスタンダード　Hi-STANDARD　Tシャツ
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 4,551 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Hi-STANDARDハイスタンダードサイズS当時物で、初期の頃です。ヴィンテージ品。今では手に入らないレアなものです。コレクションにいかがでしょうか。中古をご理解下さい。当時物の為、かなり前の物です。経年による黄ばみやシワ、汚れがあることを十分ご理解下さい。プリントの薄さや割れもご了解下さい。送料無料の為、簡易的な梱包になります。上記ご理解を頂いた方の購入をお願いします。初期当時物ハイスタライブエアジャムピザオブデスハイスタンダード
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