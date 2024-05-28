USA製 ビンテージ 80s ローリングストーンズ1989ツアー Tシャツバンド

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ビンテージ80s（1989年）TheRollingStonesSTEELWHEELSTHENORTHAMERICANTourローリング•ストーンズスティール・ホイールズザノースアメリカンツアーTシャツ（バンドT・ロックT）ブランド名：SpringFordサイズ：表記L着丈：64cm 肩幅：46cm 身幅：48cm 袖丈：17.5cm色：ブラック素材：表記なし、素材の性質からコットン50％、ポリエステル50％USA製1989年のコピーライト有(BROCKUM社のコピーライトが入っておりますがボディーはSpringFordです)。間違いなく本物の商品となりますのでご安心してお買い求めください。80年代の一着です。状態：USED※全体的に色褪せ、着用感あり。※タグ横の小穴リペアあり※プリントの割れあり実際の商品を撮影しております。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏