N.HOOLYWOOD×PORTER ネックウォレット

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商品詳細
首から下げてもちょうど良いコンパクトなサイジングながら、抜群の収納力を持つ三つ折りウォレット。札入れの他、3つのカードスペースを確保。柔らかく丈夫なカウレザーを使用し、エッジを丸く整えて縫製することで、馴染みのよいアイテムに仕上げました。ウォレットコードだけでも、単品のウォレットとしても使える３way仕様。size:9.5×8ストラップ:82color:black定価:41,800円使用感ありますので、中古にご理解ある方のご購入宜しくお願い致します。neighborhoodnonativemr.gentlemanyaecasupremechallengery-3unitedarrowsw)tapsfuctsophfragmenthenderschemegraphpaperfreshservicestripesforcreative
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