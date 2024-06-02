カルバンクライン　2本セット

ご覧頂きありがとうございます！宜しければ、プロフィールも併せてご覧くださいませ(^^)おまとめ買いがお得です✨おすすめネクタイ一覧はこちらから‼︎#りんごちゃんのネクタイコーナー各商品、【りんごのマーク】が目印です(・̑◡・̑)【当商品おすすめポイント】光沢感のあるネイビー×ブルーのストライプ柄が、上品さと高級感を与える一本。落ち着いた雰囲気でコーデにも合わせやすく、様々なシーンでお召しいただけます。肉厚でしっとりとした柔らかなシルク生地で、結びやすさも抜群です。お仕事でお召しになる方は、高級ネクタイを締めて、ビジネスパフォーマンス向上にお役立てください。結婚式用でお探しの方にもおすすめ！華やかなブライダルシーンのコーデにぜひお使いください♪ビジネスマンや普段ネクタイを締めない方も必見です‼︎↓以下商品詳細です(*´-`)↓☆商品No.0060☆BrandCKCalvinKlein☆Color\u0026Pattern紺 青レジメンタル ストライプ☆Materialシルク100%☆Size全長 143cm大剣幅 8.5cm☆Made日本製☆Conditionタグ付き未使用の自宅保管品です！特に目立った傷や汚れはございません✨入念にチェックしておりますが、素人検品の為、目立たない傷や汚れを見落とす場合がございます。あくまで自宅保管品としてご理解くださいませ。☆Buyin大手ネットオークションにて購入しました。✨お得情報✨☆フォロー割引表示価格より【5%OFF】→リピーターの方は【10％OFF】にアップグレード！☆おまとめ買い割引2点セットで【200円割引】3点セットで【300円割引】4点以上セットで【500円割引】⇒併用可能でございます‼︎ご希望の方は、ご購入前にコメント欄にてお知らせくださいませ(^^)☆補足・折り畳んでの発送となります。丁寧な梱包を心掛けております‼︎・出来る限り即日〜2日後までに発送させていただいております‼︎万が一発送が遅れる場合は、必ず取引メッセージにてご連絡致します。お急ぎの方は、ご購入前にコメント欄にてお知らせ願います。☆ご質問等ございましたら、お気軽にお申し付けくださいませ‼︎



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