LOUIS VUITTON マフラー エシャルプ　グランプリ　カシミヤ　メンズ

♡他にもアイテム多数出品中♡#☆kumapon☆出品商品一覧ご覧いただきありがとうございます♡[商品名]ルイヴィトンマフラーエシャルプ・グランプリ/ウール/カシミヤロゴメンズLOUISVUITTONLVスリムストール2色使いのコントラストが目を惹く「エシャルプ・グランプリ」。前面にLOUISVUITTONのロゴが施され、カジュアルにもビジネスにも活躍するアイテムです(*^^*)薄手タイプ☆*付属品はございません。 *カラー ブラウン グレイ*サイズ 26cm×146cm*素材 ウール90％・カシミヤ10％*状態 若干の毛羽立ち、毛玉等がございます。1箇所僅かに毛が抜けてる部分がごさいます。【写真4枚目真ん中辺り】その他目立ったシミや穴、傷等はありません。まだまだ十分活躍できるレベルです！



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