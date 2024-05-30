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LOUIS VUITTON マフラー エシャルプ　グランプリ　カシミヤ　メンズ
商品番号 H87575284015
商品名

LOUIS VUITTON マフラー エシャルプ　グランプリ　カシミヤ　メンズ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 12,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♡他にもアイテム多数出品中♡#☆kumapon☆出品商品一覧ご覧いただきありがとうございます♡[商品名]ルイヴィトンマフラーエシャルプ・グランプリ/ウール/カシミヤロゴメンズLOUISVUITTONLVスリムストール2色使いのコントラストが目を惹く「エシャルプ・グランプリ」。前面にLOUISVUITTONのロゴが施され、カジュアルにもビジネスにも活躍するアイテムです(*^^*)薄手タイプ☆*付属品はございません。　　*カラー　　ブラウン　グレイ*サイズ　　26cm×146cm*素材　　ウール90％・カシミヤ10％*状態　　若干の毛羽立ち、毛玉等がございます。1箇所僅かに毛が抜けてる部分がごさいます。【写真4枚目真ん中辺り】その他目立ったシミや穴、傷等はありません。まだまだ十分活躍できるレベルです！
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