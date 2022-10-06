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絶対応援値下 鈴鹿限定 角田裕毅 キャップ HRS
商品番号 X95854584483
商品名

絶対応援値下 鈴鹿限定 角田裕毅 キャップ HRS
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鈴鹿サーキットでの購入品です。購入後、開封し被ったのですが似合わなかったので出品しています。持って帰る時にキャップの内の厚紙に折れ、曲がりありますがキャップ本体には無いと思います。お写真にてご確認ください。値引きはありません。送料は負担しますのでこの金額でお願いします。紙袋にそのまま入れて発送します。現地でしか買えないと思われるグッズなのでF1、アルファタウリ、レッドブル、HRCホンダファンの方いかがでしょうか？
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