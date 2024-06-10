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THE ROHE PROJECT ロングビルキャップ
商品番号 B86381818139
商品名

THE ROHE PROJECT ロングビルキャップ
ブランド名 ポロ
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着ですので完品をお求めの方はご購入をお控えいただき、ご理解ある方のみご購入よろしくお願いします。内側の汗止め部に汚れが若干あります。2014年BROOKLYN発ヴィンテージギアへの深い造詣と細部まで妥協を許さないディテールの高さが魅力のTHEROHEPROJECT。#theroheproject#polo#ralphlauren#ポロラルフローレン#polosport#ビンテージ#vintage
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