THE ROHE PROJECT ロングビルキャップ

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商品詳細
古着ですので完品をお求めの方はご購入をお控えいただき、ご理解ある方のみご購入よろしくお願いします。内側の汗止め部に汚れが若干あります。2014年BROOKLYN発ヴィンテージギアへの深い造詣と細部まで妥協を許さないディテールの高さが魅力のTHEROHEPROJECT。#theroheproject#polo#ralphlauren#ポロラルフローレン#polosport#ビンテージ#vintage
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